السعودية اليوم / " تعليم الليث " تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت



مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

‏تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( العلمي ) التصفيات النهائية ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت ( فيرست ليغو ) 2020 على مستوى المملكة، من يوم غد الأحد ٢٩ /٦ / ١٤٤١هـ وحتى يوم الثلاثاء ١ /٧ /١٤٤١هـ .

وتقام التصفيات بمشاركة (٤٢) فريقاً يمثلهم (١٢٦)طالباً، من (٢٢) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى مشاركة (٤٢) مدرباً و (٢٧) محكماً.

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

كما رحب "الحازمي" بالوفود التعليمية المشاركة كافة ،متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح " الحازمي" أن مسابقة أولمبياد الروبوت تستهدف طلبة التعليم العام ، وتهدف إلى الإسهام في بناء شخصية الطلاب ، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية ، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم ، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح.

من جانبه قال رئيس شعبة النشاط العلمي خالد النقيب : تعد مسابقة "الفيرست ليغو" مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، ويتم تنفيذها سنوياً ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة ( مدرسي ، محلي ، وطني ) وهي عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم ، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع والتشجيع على البحث العلمي والابتكار ، وتعلم مهارات القرن (٢١) من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت ، مشيراً إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.

وبين رئيس قسم النشاط الطلابي "بنين" حسن بن محمد الثعلبي صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لإنجاح فعاليات الأولمبياد ، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات ، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

// انتهى //

17:33ت م

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