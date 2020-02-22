خسر بخماسية.. الزمالك يجهز سيناريو ليفربول لمواجهة الأهلي

جهز نادي الزمالك سيناريو إنجليزياً نفذه فريق ليفربول هذا الموسم؛ للاعتماد عليه في مواجهة غريمه التقليدي الأهلي في الدوري المصري، حال قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة في موعدها المحدد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي، الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري، التي تأتي بعد أيام من مواجهتهما، الخميس، بالإمارات في السوبر المصري، الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح.

وأكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، أن هناك اتجاهاً قوياً داخل الجهاز الفني للفريق لخوض مباراة الأهلي بالصف الثاني أو الشباب، بسبب ضغط المباريات، حال أصر اتحاد الكرة على إقامة اللقاء.



وقال الشيشيني، في تصريحات إذاعية، إن مباراة الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 28 من شهر فبراير/شباط الحالي أهم بكثير من لقاء الأهلي في الدوري المحلي.



وأضاف المدرب العام للزمالك أن هناك اجتماعاً للجهاز الفني للفريق خلال ساعات من أجل حسم الأمر بشكل نهائي فيما يخص اللعب بالصف الثاني أو الناشئين.



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وتابع: "الفريق راحة غداً ولا نعلم خوض المباراة من عدمه، وفي حالة وصول تأكيدات بإقامة المباراة في موعدها المحدد، فإن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً، الأحد، استعداداً للمباراة المرتقبة".

وكان فريق ليفربول لجأ لتنفيذ سيناريو مشابه عندما أصر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على خوضه مواجهة أستون فيلا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الوقت نفسه، الذي كان يشارك فيه في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، التي توج بلقبها.

وأمام رفض الاتحاد الإنجليزي تأجيل اللقاء اضطر ليفربول لتسجيل اعتراضه عبر اللعب بفريق الشباب، الذي تلقى هزيمة ساحقة بنتيجة 0-5، ليودع البطولة.





وعلمت "العين الرياضية" من مصادرها أن مرتضى منصور رئيس النادي، أعلن رفضه فكرة خوض المباراة، وأبلغ الجهاز الفني بذلك، مؤكداً ضرورة وضع برنامج الإعداد لمواجهة الترجي الأفريقية.

وكشفت المصادر أنه سيتم عقد اجتماع للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، السبت، مع رئيس النادي، لحسم الموقف النهائي من المشاركة في مباراة القمة، مؤكدة أن الحل الأقرب سيكون خوض اللقاء باللاعبين الشباب مع بعض الأساسيين، لكن القرار النهائي سيكون لرئيس النادي.