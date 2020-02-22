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صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه

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2020-02-22

صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الفنان فايز المالكي صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه.

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وعلق المالكي على الصورة بالقول: صورة اليوم للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة.

وتابع المالكي: “أسال الله يخليه لهم ويخليهم له”.

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