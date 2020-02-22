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2020-02-22 صورة الأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه متابعات الخليج 365 - الرياض نشر الفنان فايز المالكي صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه. Advertisements وعلق المالكي على الصورة بالقول: صورة اليوم للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة. وتابع المالكي: “أسال الله يخليه لهم ويخليهم له”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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