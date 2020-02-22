2020-02-22

صور نادرة .. الوليد بن طلال في الصغر يرتدي البشت

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، اليوم، صورًا نادرة لوالدها وهو في سن صغيرة وهو يرتدي البشت، وقد بدت عليه علامات الجدية والفرح بهذا الزي.

وعلقت الأميرة ريم بن الوليد على الصور بالقول: “الوالد الله يحفظه في صغره”.

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وقد حظيت الصور بانتشار واسع عبر موقع تويتر، وتم إعادة التغريدات بها مع تعليقات تعبر عن تقدير الأمير الوليد بن طلال والدعاء له بالصحة.

وقال المغردون: إن الوليد منذ صغر سنه وهو أنيق ويهتم بمظهره وهندامه.

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