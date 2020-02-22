الدفاع المدني يستذكر الشهيد المهنا

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة وفاء وتقدير لما قدمه رجال الدفاع المدني، احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بأحد شهدائها، بعد مرور أكثر من 40 عامًا على وفاته.

Advertisements

ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلقت عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1399هـ عريف بسام المهنا أثناء أداء مهام عمله.

وعلى الفور تفاعل المغردون مع هذه البادرة واللفتة الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر