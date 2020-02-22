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الدفاع المدني يستذكر الشهيد المهنا
بعد 42 عامًا من استشهاده في ميدان العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
في بادرة وفاء وتقدير لما قدمه رجال الدفاع المدني، احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بأحد شهدائها، بعد مرور أكثر من 40 عامًا على وفاته.
ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلقت عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1399هـ عريف بسام المهنا أثناء أداء مهام عمله.
وعلى الفور تفاعل المغردون مع هذه البادرة واللفتة الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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