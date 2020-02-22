الأرصاد: رياح وغبار وتراجع درجة الحرارة من الاثنين حتى الأربعاء

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية، من يوم الاثنين القادم إلى الأربعاء، بالرغم من الدفء التدريجي في الأجواء اعتبارًا من الغد.

وأوضحت الهيئة أن التوقعات تشير لهطول أمطار رعدية من غزيرة إلى متوسطة، تُصحب بزخات من البرد على مناطق، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والشرقية والمدينة المنورة ومكة والقصيم والرياض.

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كما توقعت الهيئة أن تشهد عدد من المناطق رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وتنخفض درجات الحرارة على معظم المناطق، ويُتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يعود الطقس الدافئ تدريجيًّا غدًا الأحد على المملكة، كما توقعت الأرصاد أن تشهد أحوال الطقس غدًا رياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية قد تتأثر بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.

أما عن حالة الرياح فسوف تكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.

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