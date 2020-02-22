، مطالب بالاهتمام بنظافة أسطوانات الغاز.. و"غازكو" ترد ،

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ينشط عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبرين عن استغرابهم من سوء نظافة أنبوبة "أسطوانة" الغاز الحديدية، وعدم الاهتمام بها بعد انتشار مقطع لمواطن يسجل استنكاره من سوء نظافة الأسطوانة، رغم أن شركة الغاز قد أعلنت العام الماضي عن مبادرة تنظيف أسطواناتها عبر عدة مراحل، إلا أن بعض الموزعين يزودون المستهلكين بأسطوانات متسخة مشوهة وشكلها مقززٌ، وقد تكون مصدراً للوبائيات.
وفي وسم #نظافة_أسطوانات_الغاز كُتبت بعض التغريدات التي تطالب الشركة بالتأكد من نظافة الأسطوانات قبل توزيعها على المحلات، والتشديد على الموزعين لتصل للمنازل نظيفة على غير عادتها، فهي غالباً ما تصل غير نظيفة، وتحول لونها الأحمر للأسود الداكن، وقد تكون مصدراً لنقل الأمراض ولا تعكس حرص بعض الموزعين بالاهتمام بها.
ورد حساب الشركة على "تويتر" بكتابة تغريدة قبل أسبوع قال فيها: "بتسليمك أسطوانة نظيفة للموزع فمن حقك استلام أسطوانة نظيفة بالمقابل".
وتساءل المغردون حول أن نظافة أسطوانات الغاز مسؤولية من، وهل يلزم الموزع بتسليم المستهلك أسطوانة نظيفة؟
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 06:34 PM
نشطاء تخوفوا من أن تكون سبباً للأوبئة
ينشط عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبرين عن استغرابهم من سوء نظافة أنبوبة "أسطوانة" الغاز الحديدية، وعدم الاهتمام بها بعد انتشار مقطع لمواطن يسجل استنكاره من سوء نظافة الأسطوانة، رغم أن شركة الغاز قد أعلنت العام الماضي عن مبادرة تنظيف أسطواناتها عبر عدة مراحل، إلا أن بعض الموزعين يزودون المستهلكين بأسطوانات متسخة مشوهة وشكلها مقززٌ، وقد تكون مصدراً للوبائيات.
وفي وسم #نظافة_أسطوانات_الغاز كُتبت بعض التغريدات التي تطالب الشركة بالتأكد من نظافة الأسطوانات قبل توزيعها على المحلات، والتشديد على الموزعين لتصل للمنازل نظيفة على غير عادتها، فهي غالباً ما تصل غير نظيفة، وتحول لونها الأحمر للأسود الداكن، وقد تكون مصدراً لنقل الأمراض ولا تعكس حرص بعض الموزعين بالاهتمام بها.
ورد حساب الشركة على "تويتر" بكتابة تغريدة قبل أسبوع قال فيها: "بتسليمك أسطوانة نظيفة للموزع فمن حقك استلام أسطوانة نظيفة بالمقابل".
وتساءل المغردون حول أن نظافة أسطوانات الغاز مسؤولية من، وهل يلزم الموزع بتسليم المستهلك أسطوانة نظيفة؟
، مطالب بالاهتمام بنظافة أسطوانات الغاز.. و"غازكو" ترد ،
المصدر : الخليج 365
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