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محمد بن مسعود - الدمام - توفى رجل الأعمال محمد سراج كعكي، وصُلي عليه في الحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيد شقيق الشيخ محمد سعيد، والشيخ عبدالعزيز، وفوزية، وآمنة، وفايزة، وهدى، وثناء. "نسأل الله له الرحمة والغفران.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 06:16 PM
توفى رجل الأعمال محمد سراج كعكي، وصُلي عليه في الحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيد شقيق الشيخ محمد سعيد، والشيخ عبدالعزيز، وفوزية، وآمنة، وفايزة، وهدى، وثناء. "نسأل الله له الرحمة والغفران.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
، وفاة رجل الأعمال محمد كعكي ،
المصدر : الخليج 365
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