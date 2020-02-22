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الغذاء والدواء تجيز الاستعانة بالمشاهير في إعلانات وصفات الطبخ
وفق ضوابط وشروط جديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدخلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض التعديلات على لائحة الإعلانات التجارية لمنتجات الغذاء والدواء التابعة للشركات العاملة في هذا القطاع، بحيث يتم السماح بالاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي في الإعلان.
وحددت الهيئة الضوابط والاشتراطات التي يجب توفرها في المشاهير الذين سيظهرون في الإعلانات، بحيث يكون لديهم تراخيص للإعلان وتحديد التطبيقات التي يتم الإعلان عليها.
كما تضمنت التعديلات اعتبار وصفات الطبخ ضمن الإعلانات إذا كانت تروّج لمنتج معين أو ماركة معينة.
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