الغذاء والدواء تجيز الاستعانة بالمشاهير في إعلانات وصفات الطبخ

2020-02-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدخلت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض التعديلات على لائحة الإعلانات التجارية لمنتجات الغذاء والدواء التابعة للشركات العاملة في هذا القطاع، بحيث يتم السماح بالاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي في الإعلان.

Advertisements

وحددت الهيئة الضوابط والاشتراطات التي يجب توفرها في المشاهير الذين سيظهرون في الإعلانات، بحيث يكون لديهم تراخيص للإعلان وتحديد التطبيقات التي يتم الإعلان عليها.

كما تضمنت التعديلات اعتبار وصفات الطبخ ضمن الإعلانات إذا كانت تروّج لمنتج معين أو ماركة معينة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر