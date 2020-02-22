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أتربة وعوالق تؤثر على الرؤية غدًا

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2020-02-22

أتربة وعوالق تؤثر على الرؤية غدًا

بالتزامن مع الدفء التدريجي

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يعود الطقس الدافئ تدريجيًّا غدًا الأحد على المملكة.

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كما توقعت الأرصاد أن تشهد أحوال الطقس غدًا رياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية قد تتأثر بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.

أما عن حالة الرياح فسوف تكون غدًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.

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