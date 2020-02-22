- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذرت الصين اليوم (السبت)، من أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى قرابة الشهر، وليس 14 يومًا كما ذكر سابقًا، مما قد يعقد الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين، حسبما أوردت "الحرة".
وأفادت السلطات الصينية بأن رجلاً في مقاطعة هوبي الصينية مركز اندلاع المرض، أصيب بفيروس كورونا لكن الأعراض لم تظهر عليه حتى بعد 27 يومًا، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من الفترة المفترضة وهي 14 يومًا.
وأضافت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، التقط العدوى عندما زار أخته المصابة في هوبي في 24 يناير الماضي.
ولا تزال قدرة المصاب بالمرض على نقل الفيروس إلى آخرين بعد التعافي، تشكل مصدر قلق إضافيًا للمعنيين في العالم، ويتضاعف الرعب من الفيروس مع اكتشاف إمكانية انتقاله من المصاب به دون ظهور الأعراض عليه.الصين فيروس كورونا المستجد
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 05:19 PM
الصين تكتشف حقيقة جديدة عن حضانة الفيروسرعب فوق الرعب.. مصاب "كورونا" قد ينقل العدوى دون ظهور الأعراض عليه
حذرت الصين اليوم (السبت)، من أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى قرابة الشهر، وليس 14 يومًا كما ذكر سابقًا، مما قد يعقد الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين، حسبما أوردت "الحرة".
وأفادت السلطات الصينية بأن رجلاً في مقاطعة هوبي الصينية مركز اندلاع المرض، أصيب بفيروس كورونا لكن الأعراض لم تظهر عليه حتى بعد 27 يومًا، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من الفترة المفترضة وهي 14 يومًا.
وأضافت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، التقط العدوى عندما زار أخته المصابة في هوبي في 24 يناير الماضي.
ولا تزال قدرة المصاب بالمرض على نقل الفيروس إلى آخرين بعد التعافي، تشكل مصدر قلق إضافيًا للمعنيين في العالم، ويتضاعف الرعب من الفيروس مع اكتشاف إمكانية انتقاله من المصاب به دون ظهور الأعراض عليه.
، رعب فوق الرعب.. مصاب "كورونا" قد ينقل العدوى دون ظهور الأعراض عليه ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رعب فوق الرعب.. مصاب "كورونا" قد ينقل العدوى دون ظهور الأعراض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.