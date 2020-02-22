، رعب فوق الرعب.. مصاب "كورونا" قد ينقل العدوى دون ظهور الأعراض عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصين تكتشف حقيقة جديدة عن حضانة الفيروس

حذرت الصين اليوم (السبت)، من أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى قرابة الشهر، وليس 14 يومًا كما ذكر سابقًا، مما قد يعقد الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين، حسبما أوردت "الحرة".

وأفادت السلطات الصينية بأن رجلاً في مقاطعة هوبي الصينية مركز اندلاع المرض، أصيب بفيروس كورونا لكن الأعراض لم تظهر عليه حتى بعد 27 يومًا، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من الفترة المفترضة وهي 14 يومًا.

وأضافت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، التقط العدوى عندما زار أخته المصابة في هوبي في 24 يناير الماضي.

ولا تزال قدرة المصاب بالمرض على نقل الفيروس إلى آخرين بعد التعافي، تشكل مصدر قلق إضافيًا للمعنيين في العالم، ويتضاعف الرعب من الفيروس مع اكتشاف إمكانية انتقاله من المصاب به دون ظهور الأعراض عليه.الصين فيروس كورونا المستجد