، "طاولة الأخضر" تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء يوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي تنطلق خلال الفترة من 24- 27/ 2/ 2020.

ويشارك في التصفيات 31 لاعباً ولاعبةً يمثلون 12 دولة (السعودية - الأردن – الإمارات – البحرين – لبنان – سوريا - الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق - فلسطين).

وضمّت بعثة "الأخضر" اللاعبين: عبدالعزيز العباد، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد، ومساعد المدرب عبدالعزيز الطاهر، وإدارياً متعب الجوهر.

