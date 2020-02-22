- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء يوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي تنطلق خلال الفترة من 24- 27/ 2/ 2020.
ويشارك في التصفيات 31 لاعباً ولاعبةً يمثلون 12 دولة (السعودية - الأردن – الإمارات – البحرين – لبنان – سوريا - الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق - فلسطين).
وضمّت بعثة "الأخضر" اللاعبين: عبدالعزيز العباد، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد، ومساعد المدرب عبدالعزيز الطاهر، وإدارياً متعب الجوهر.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 05:21 PM
وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء يوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي تنطلق خلال الفترة من 24- 27/ 2/ 2020.
ويشارك في التصفيات 31 لاعباً ولاعبةً يمثلون 12 دولة (السعودية - الأردن – الإمارات – البحرين – لبنان – سوريا - الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق - فلسطين).
وضمّت بعثة "الأخضر" اللاعبين: عبدالعزيز العباد، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد، ومساعد المدرب عبدالعزيز الطاهر، وإدارياً متعب الجوهر.
، "طاولة الأخضر" تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "طاولة الأخضر" تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.