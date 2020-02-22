، منتدى المشاريع المستقبلية 2020 ينطلق الثلاثاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية نائب أمير منطقة الرياض

برعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير، فعاليات النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية 2020، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، والذي يستمر حتى الأربعاء 26 فبراير في فندق هيلتون غرناطة بالرياض، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، تطرح 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال.

وأفادت الهيئة السعودية للمقاولين بأن المنتدى يعد فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين أن المنتدى يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وأكدت الهيئة استفادة عدة جهات من المنتدى أهمها المقاولون، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردون، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى تنوع المشاريع التي ستطرح من قبل الجهات المشاركة في المنتدى، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

وبينت الهيئة السعودية للمقاولين أن المنتدى سيشهد مشاركة شركات أرامكو السعودية، سابك، القدية، "أمالا"، البحر الأحمر، وزارات الدفاع، الطاقة، الإسكان، العدل، النقل، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك سلمان للطاقة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الاتصالات السعودية، وأمانة العاصمة المقدسة، والجمارك السعودية، ومشاريع الترفيه السعودية، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2020، بعد نجاح نسخته الأولى في 2019، والتي شهدت مشاركة 1000 مقاول ومهتم ومختص، و23 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، طرحت 600 مشروع بقيمة 450 مليار ريال.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار مجلس الوزراء، لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.



وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.