، بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إصابته في حادث إطلاق النار

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن طائرة الإخلاء الطبي، نقلت العقيد عبدالله الغامدي، مدير دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة إلى الرياض، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الحادثة التي شهدتها المدينة المنورة ظهر أمس، وبينت المصادر أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وقالت المصادر: إن "رجال الأمن المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة".

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد اطمأن على المصابين من رجال الأمن في حادثة إطلاق نار من قبل شخص على رجال الأمن، بعدما باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.