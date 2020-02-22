، بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن طائرة الإخلاء الطبي، نقلت العقيد عبدالله الغامدي، مدير دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة إلى الرياض، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الحادثة التي شهدتها المدينة المنورة ظهر أمس، وبينت المصادر أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وقالت المصادر: إن "رجال الأمن المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة".
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد اطمأن على المصابين من رجال الأمن في حادثة إطلاق نار من قبل شخص على رجال الأمن، بعدما باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.
وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.
بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياضخالد الشاماني الخليج 365 2020-02-22
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن طائرة الإخلاء الطبي، نقلت العقيد عبدالله الغامدي، مدير دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة إلى الرياض، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الحادثة التي شهدتها المدينة المنورة ظهر أمس، وبينت المصادر أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وقالت المصادر: إن "رجال الأمن المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة".
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد اطمأن على المصابين من رجال الأمن في حادثة إطلاق نار من قبل شخص على رجال الأمن، بعدما باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.
وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
05:11 PM
بعد إصابته في حادث إطلاق النار
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن طائرة الإخلاء الطبي، نقلت العقيد عبدالله الغامدي، مدير دوريات الامن بمنطقة المدينة المنورة إلى الرياض، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الحادثة التي شهدتها المدينة المنورة ظهر أمس، وبينت المصادر أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.
وقالت المصادر: إن "رجال الأمن المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة".
وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، قد اطمأن على المصابين من رجال الأمن في حادثة إطلاق نار من قبل شخص على رجال الأمن، بعدما باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.
وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.
، بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مدير دوريات الأمن بالمدينة إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.