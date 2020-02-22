شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة للأمير الوليد بن طلال في صغره بـ«البشت» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، بنشر صور نادرة لوالدها الأمير الوليد بن طلال وهو مرحلة الطفولة. وعلقت الأميرة على الصور التي نشرتها عبر حسابها على “تويتر” قائلة : “الوالد الله يحفظه في صغره”. وظهر الأمير وهو يرتدي الزي السعودي الكامل مع البشت وتظهر على ملامحه البراءة؛ حيث تفاعل المتابعين مع الصور. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة للأمير الوليد بن طلال في صغره بـ«البشت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.