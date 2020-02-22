شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نادية السيف: الخادمات ينتقمن من الأطفال بسبب الأهالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت نادية السيف رئيسة مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة سابقا، أسباب انتشار ظاهر تعنيف الخادمات للأطفال.

وقالت السيف خلال لقاءها في قناة ” الإخبارية” : احيانا يساعد الأب والأم في تعنيف أطفالهم من قبل الخادمة لأنهم يعنفونهم أمامها.

وأضافت: احيانا تنتقم الخادمة من الأب والأم بسبب معاملتهم السيئة لها فتقوم بتعنيف أطفالهم، واحيانا تكون العاملة تعاني من مشاكل نفسية ووضع كاميرات في البيت غير كاف.

وتابعت: احسنوا معاملة الخدم ويجب أن يكون هناك رحمة في التعامل معها وتربية الطفل تربية سليمة.