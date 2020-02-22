شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نادية السيف: الخادمات ينتقمن من الأطفال بسبب الأهالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت نادية السيف رئيسة مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة سابقا، أسباب انتشار ظاهر تعنيف الخادمات للأطفال.
وقالت السيف خلال لقاءها في قناة ” الإخبارية” : احيانا يساعد الأب والأم في تعنيف أطفالهم من قبل الخادمة لأنهم يعنفونهم أمامها.
وأضافت: احيانا تنتقم الخادمة من الأب والأم بسبب معاملتهم السيئة لها فتقوم بتعنيف أطفالهم، واحيانا تكون العاملة تعاني من مشاكل نفسية ووضع كاميرات في البيت غير كاف.
وتابعت: احسنوا معاملة الخدم ويجب أن يكون هناك رحمة في التعامل معها وتربية الطفل تربية سليمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نادية السيف: الخادمات ينتقمن من الأطفال بسبب الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.