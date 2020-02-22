شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعلن موعد عودته إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أنه سيعود إلى المملكة خلال هذا الأسبوع. وقال آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “إن شاء الله راجع خلال هالأسبوع لبلدي واهلي وناسي”، لتنهال عليه الدعوات بالشفاء العاجل. ويذكر أن آل الشيخ غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات.

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