شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مريضة تعرضت لمشكلة صحية بعد إقلاع رحلة من الرياض إلى عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت مريضة بعد اقلاع رحلة من الرياض إلى عرعر ، لضيق بالتنفس ومشاكل في القلب . وفي التفاصيل ، في منتصف الطريق بالجو طلب ندأ عاجل لدكتور على الرحلة لتقديم العلاج لمريضة تعاني من ضيق بالتنفس ومشاكل في القلب و بادر د. وليد احمد الشملاني و الذي يعمل بالمستشفى العسكري بالرياض بتقديم العلاج للسيدة و ساعدتهُ د. هندية وممرضات على نفس الرحله وتحسنت حالة المريضة تدريجياً حتى هبطت الرحلة على مدرج مطار عرعر بسلام . ومن جهة آخرى قدم كابتن وطاقم الطائرة والركاب شكرهم وتقديرهم للدكتور وليد الشملاني ومساعديه على سرعه الاستجابهم وتقديمهم الاسعافات الاولية للمريضه . Advertisements

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