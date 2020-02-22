شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير المدينة: مركز التوحد نموذج للشراكة والبناء مع القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير فيصل بن سلمان⁩، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، أن مركز التوحد يعد نموذجًا للشراكة والبناء مع القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، قال أمير المدينة المنورة: ” من السهل الانتقاد لكن من الصعب البناء..كل مسؤول يستطيع نقد أداء أي جهة معينة.. لكن ماذا فعلت لتبني؟ ” .

وأضاف: ” مركز التوحد نموذج للشراكة والبناء مع القطاع الخاص.. وهذا نهجنا والأمير سعود بن خالد نضع أيدينا في أيادي الجميع لنبني وهذا سيتحقق بمعاونتكم ” .