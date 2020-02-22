شكرا لمتابعة خبر عن «العمل» تتفاعل مع مسن ينام في العراء بجوار أحد المستشفيات بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ مع حالة “مسنّ مكة” الذي ظهر في مقطع متداول، وهو يتخذ من جوار إحدى المستشفيات الأهلية بمكة المكرمة سكناً له.
وباشرت وزارة العمل حالة المسنّ الواقعة بحي العزيزية بمكة المكرمة، أمام أحد المستشفيات الخاصة، حيث تم تأمين سكن مؤقت بأحد فنادق العاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.
يذكر أن مقطع فيديو ظهر فيه مسنّ وحيدًا وصحته متدهورة، يطلب من أهل الخير والجهات المعنية مساعدته وعلاجه وتوفير سكن له، بعدما اتخذ من جوار أحد المستشفيات الخاصة بحي العزيزية بمكة المكرمة مقرًا له.
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