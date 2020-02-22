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إمارة الباحة تكشف عن الجهة الوحيدة المخولة بإلغاء حفل مروة سالم

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الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الباحة أحمد السياري أنه لا صلة للإمارة بإلغاء الحفلة الغنائية لإحدى الفنانات بمهرجان الباحة الربيعي بمحافظة المخواة، والذي كان مقرراً إقامته أمس الجمعة.

ولفت السياري إلي أن القرار جاء من قِبل الهيئة العامة للترفيه نتيجة لعدم وجود تراخيص مسبقة لمتعهد الحفل.

وجاء توضيح متحدث الإمارة، بعد تداول مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن إيقاف الحفلة الغنائية جاء بتوجيه من إمارة الباحة لأسباب مجهولة، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي قطعياً.

يذكر أن الفنانة مروة سالم قدمت اعتذارها لجمهورها في الباحة عن المشاركة في فعاليات “ديار العز” بالمخواة.

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