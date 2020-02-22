شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تستعد للمشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد أمانة منطقة الرياض لطرح سبع فرص استثماريّة كبرى خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) المزمع إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

وستسلط أمانة الرياض الضوء في جناحها على التوجهات المستقبليّة للاستثمار البلدي في المنطقة، ودورها في تنمية المدينة ورفع كفاءة الخدمات فيها، مستعرضة إلى جانب فرصها الكبرى 81 فرصة استثماريّة متنوعة سعيًا لتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية تسهم في رفع جودة الحياة.

وتتماشى مشاركة أمانة منطقة الرياض مع الأهداف الرئيسية للملتقى المتمثلة في استعراض مبادرات تنمية الاستثمارات البلدية المضمنة في برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والصناديق الممولة لرفع مستوى التنمية والاستثمار بالمدن، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في ذات المجال، والتعريف ببوابة «فرص» والميزات التي تقدمها.

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وتتضمن محاور الملتقى جلسات حوارية وورش عمل متخصصة مع نخبة من المتحدثين في دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن، كما سيصاحب الملتقى معرض تشارك به وزارة الشؤون البلدية والقروية وجميع أمانات المملكة وبلدياتها التابعة والجهات الحكومية المنظمة والصناديق التمويلية الممكنة وشركاء القطاع البلدي.