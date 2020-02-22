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موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - يستأنف العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد في مدارس تعليم الأفلاج بكل المراحل التعليمية المختلفة “للبنين- والبنات”.

وأصدر مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، توجيهات لقادة وقائدات المدارس بالتقيد بالعمل بالتوقيت الصيفي غدًا، على أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.

ويأتي ذلك بعد طرح إدارة تعليم الأفلاج استفتاءً عبر حسابها على تويتر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ لتحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

واتضح من التصويت أن الغالبية ترغب البدء في العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد.

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