شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح سبب رفض تسجيل المولود لبعض الحالات عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الأحوال المدنية اليوم السبت عن سبب رفض تسجيل المواليد عبر ” أبشر ” والذي يظهر في رسالة نصية ” عذرًا لا يمكن إتمام عملية تسجيل المولود .

وأكدت الأحوال أن هذا الرفض بسبب مضي 30 يوم من تاريخ تسجيل الولادة دون تسجيل المولود .

وحذرت من فرض غرامة مالية على المتأخرين 30 يوم عن تسجيل المولود ، وتصل إلى إلى 50 ريالًا عن كل عام.