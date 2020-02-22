شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح سبب رفض تسجيل المولود لبعض الحالات عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت الأحوال المدنية اليوم السبت عن سبب رفض تسجيل المواليد عبر ” أبشر ” والذي يظهر في رسالة نصية ” عذرًا لا يمكن إتمام عملية تسجيل المولود .
وأكدت الأحوال أن هذا الرفض بسبب مضي 30 يوم من تاريخ تسجيل الولادة دون تسجيل المولود .
وحذرت من فرض غرامة مالية على المتأخرين 30 يوم عن تسجيل المولود ، وتصل إلى إلى 50 ريالًا عن كل عام.
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