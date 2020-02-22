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حساب المواطن يوضح مدى أهمية إرفاق صك الطلاق للحصول على الدعم

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الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن اليوم السبت أن صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة للحصول على الدعم .

وأضاف أنه إذا كان كان عمر المطلقة من 18 إلى 24 ولا يوجد لديها أبناء فيجب إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ، وهي ” صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد ” ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتها كمستفيد تابع لرب الأسرة .

جاء ذلك رداً ، رداً على سؤال مواطنة جاء فيه ” هل يلزم إرفاق صك الطلاق ” للحصول على الدعم ، ليتم الرد عليها .

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