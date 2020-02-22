شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح مدى أهمية إرفاق صك الطلاق للحصول على الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن اليوم السبت أن صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة للحصول على الدعم .
وأضاف أنه إذا كان كان عمر المطلقة من 18 إلى 24 ولا يوجد لديها أبناء فيجب إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ، وهي ” صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد ” ، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتها كمستفيد تابع لرب الأسرة .
جاء ذلك رداً ، رداً على سؤال مواطنة جاء فيه ” هل يلزم إرفاق صك الطلاق ” للحصول على الدعم ، ليتم الرد عليها .
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح مدى أهمية إرفاق صك الطلاق للحصول على الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.