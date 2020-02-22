شكرا لمتابعة خبر عن صورة عفوية للأمير عبدالعزيز بن فهد برفقة ابنتيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت صورة لقطة عفوية لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد برفقة بناته “الجوهرة ولطيفة ” . وأظهرت الصورة الأمير عبد العزيز وهو يحمل ابنتيه في غرفتهما الطفولية في مشهد ودي حظي على إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي . Advertisements كما ظهرت في الخلفية عبارة “الجوهرة ولطيفة ” أحبكم وبعض الجمل والآيات القرآنية التي كانت يبدوا أنها لتعليمهما .

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