شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديان حوثيان بـ‘‘ظروف غامضة‘‘.. والحوثيون يحاولون دفنهما مقابل زامل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حاولت المليشيا الحوثية إقناع أهالي قياديان حوثيان قتلا بظروف غامضة في مديرية المشنة بمدينة إب بدفنهما مقابل إلزام مجموعة من الشعراء بتخليدهما بقصائد شعرية يلحن أفضلها عيسى الليث في زامل قوي يهز محافظة إب .

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وقالت مصادر محلية لـ”المشهد اليمني”،أن هذا العرض تقدم به أحد المشرفين لإقناع أهالي القياديان المساوي وأبو عناد لدفنهما بعد رفض الأهالي دفنهما منذ أكثر من شهر حتى يتم القبض على القتلة وكشف تفاصيل الجريمة .

وأضافت المصادر أن الحوثيين وزعوا مبالغ مالية كبيرة لبعض الأهالي لإقناع الآخرين لدفن القتيلان وتم تحديد يوم الخميس الماضي للدفن مقابل تعهد المليشيا بإحضار المتورطين في العملية لكن المليشيا نكثت عهدها وهو ماجعل بعض الأهالي يرفضون الدفن حتى يتم كشف ملابسات الحادثة .

هذا وكان القياديين الحوثيين مرتضى عبدالله المساوي ويعمل مشرف إجتماعي للحوثيين في مديرية المشنة بمحافظة إب وسط البلاد ، وأبو عناد ويعمل في لجنة المظالم بالمحافظة، قُتلا منتصف يناير الماضي، ورفض أهالي القتيلين دفن جثتهما وخاصة بعد إتهام المليشيا الحوثية بتهريب متهمين في القتل وهو ماترفضه الجماعة بعد تبرئة عدد من المتهمين وإصرار الأهالى بإحضار المتورطين في القتل وخاصة أنهما قتلا وسط المدينة .

وتحدثت المصادر أن من نفذ العملية أحد مرافقي القيادي “أبو عناد” بينما اتهمت مصادر أخرى مسلحين من بيت المساوى يقفون خلف مقتل القياديين وإصابة إثنين آخرين نتيجة خلافات على قطعة أرض بشارع الثلاثين غرب مدينة إب، بعد أن أقدم القيادي الحوثي مرتضى المساوى قبل أيام قليلة على نهب أرضية للمسلحين الذين ينتمون لنفس الأسرة التي ينتمي إليها القيادي الحوثي بينما يرجع طرف ثالث العملية الى تصفيات داخل الجماعة بسبب الصراع على النفوذ والإتاوات المالية والمناصب .