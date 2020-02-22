السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني بالقدس المحتلة



القدس المحتلة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

استشهاد ، اليوم شاب فلسطيني جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه ، من مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، عن استشهاد شاب فلسطيني جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه بالقرب من باب الأسباط بالبلدة القديمة بالقدس، وفي أعقاب ذلك، شددت تلك القوات من إجراءاتها العسكرية في محيط المكان، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.

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16:51ت م

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