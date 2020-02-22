السعودية اليوم / خمس طالبات من تعليم تبوك إلى التصفية النهائية لأولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية على المستوى الوطني



تبوك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

تأهلت خمس طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للتصفية النهائية في البرنامج الوزاري" أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية " على المستوى الوطني والتي ستقام بالمدينة

المنورة.

والطالبات المتأهلات هن : صفية عايش البلوي من ثانوية الملك عبدالعزيز ومرام عبدالله الصامطي من ثانوية العصر مقررات عن مسار ( مصابيح الهدى ) أفياء عودة البلوي، لمار غازي الحربي

من ابتدائية العصر عن مسار ( نفحات قرآنية ) وطيف سليمان القرعاني من ثانوية العصر مقررات عن مسار ( البحث العلمي ).

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالبات وأسرهن ومدارسهن وقائدات مدارسهن ، مثمناً كافة الجهود التي بذلت لرعاية الطالبات، مشدداً على وجوب تظافر الجهود من جميع أطراف العمل التربوي والتعليمي لإبراز مواهب وقدرات الطالبات في مختلف المجالات .

// انتهى //

16:02ت م

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