السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على متهم لتورطه في كسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا



الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات ، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض ، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها .

واسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة اقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الاجراءات النظامية.

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16:00ت م

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