السعودية اليوم / اعتصام حاشد في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية



بيروت 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

اعتصم لاجئون فلسطينيون اليوم ، في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية ، للمطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية .

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات، تناشد المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على تنفيذ القرارات الأممية والعمل من أجل سلام عادل على المسار الفلسطيني.

وأكد بيان صدر باسم المعتصمين، على أن اعتصامهم اليوم، جاء بعد تفاقم حالات الفقر والعوز، وارتفاع نسبة البطالة وتردي الوضع الصحي والاجتماعي داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واعتبرت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مذكرة توجهت بها خلال الاعتصام إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يشكل الضمانة الوحيدة للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط .

وشددت اللجان الفلسطينية على أن السلام لن يكون عادلا وشاملا إلا بمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أبعدوا عنها منذ العام 1948م .

وأشارت اللجان في مذكرتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتردي الصحي والإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا من أجل إنقاذ حياة آلاف الأطفال داخل المخيمات الفلسطينية .

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15:35ت م

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