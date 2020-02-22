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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ.
ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: https://web.mewa.gov.sa/ucs/
وتهدف الوزارة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.
وتعمل "البيئة" من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، ومتابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد، ومراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته.
وتنفذ الوزارة خططًا موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، ويوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة الجراد الصحراوي
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:45 PM
عبر النظام الإلكتروني "بلغ".. لتقديم المشورة الفنية"البيئة" تطلق خدمة بلاغات الجراد الصحراوي
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ.
ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: https://web.mewa.gov.sa/ucs/
وتهدف الوزارة إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.
وتعمل "البيئة" من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، ومتابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد، ومراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته.
وتنفذ الوزارة خططًا موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، ويوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
، "البيئة" تطلق خدمة بلاغات الجراد الصحراوي ،
المصدر : الخليج 365
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