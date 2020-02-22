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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4911 لغمًا؛ منها خمسة ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، وست عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
مسام
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:44 PM
زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الأراضي والمدارس والبيوت"مسام" ينتزع 4900 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4911 لغمًا؛ منها خمسة ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، وست عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
، "مسام" ينتزع 4900 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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