، قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020"، تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ويترأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.
ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020"، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات، ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.
وحضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.
الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز يومكس وسيمتكس 2020
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:37 PM
المؤتمر يقام في أبوظبي ويتعلق بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريبقائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020"
افتتح وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس وسيمتكس 2020"، تحت شعار "المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية"، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ويترأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر.
ويأتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020"، واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات، ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.
وحضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.
، قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الجوية يترأس وفد القوات المسلحة بافتتاح "يومكس وسيمتكس 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.