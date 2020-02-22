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بدأ الأفغان، اليوم (السبت)، تطبيق هدنة بين الأطراف المتحاربة تستمر أسبوعًا، وتشكل شرطًا مسبقًا لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية الشهر الجاري.
وتهدف هذه الهدنة الجزئية أو "خفض العنف"، إلى إثبات حسن نية حركة طالبان قبل أن توقع في نهاية الشهر الجاري اتفاقًا تاريخيًّا مع واشنطن حول انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من البلاد، مقابل ضمانات أمنية، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتريد واشنطن تجنب أن تصبح أفغانستان من جديد ملاذًا للمتطرفين.
ويفترض أن يفضي الاتفاق أيضًا إلى بدء مفاوضات أفغانية تهدف إلى تقرير مستقبل البلاد، بينما كانت حركة طالبان قد رفضت طوال 18 عامًا التفاوض مع السلطة الحاكمة، معتبرة أنها "دمية تحركها واشنطن".
وحُدد موعد تطبيق الهدنة التدريجية اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة السبت (19,30 ت غ الجمعة)، أما الاتفاق بين الطرفين، فيفترض أن يجري توقيعه بالأحرف الأولى في 29 فبراير (شباط)، شرط تراجع الهجمات على كل الأراضي الأفغانية، كما تشترط واشنطن مسبقًا.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:25 PM
تهدف إلى إثبات حسن نية "طالبان"
بدأ الأفغان، اليوم (السبت)، تطبيق هدنة بين الأطراف المتحاربة تستمر أسبوعًا، وتشكل شرطًا مسبقًا لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية الشهر الجاري.
وتهدف هذه الهدنة الجزئية أو "خفض العنف"، إلى إثبات حسن نية حركة طالبان قبل أن توقع في نهاية الشهر الجاري اتفاقًا تاريخيًّا مع واشنطن حول انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من البلاد، مقابل ضمانات أمنية، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتريد واشنطن تجنب أن تصبح أفغانستان من جديد ملاذًا للمتطرفين.
ويفترض أن يفضي الاتفاق أيضًا إلى بدء مفاوضات أفغانية تهدف إلى تقرير مستقبل البلاد، بينما كانت حركة طالبان قد رفضت طوال 18 عامًا التفاوض مع السلطة الحاكمة، معتبرة أنها "دمية تحركها واشنطن".
وحُدد موعد تطبيق الهدنة التدريجية اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة السبت (19,30 ت غ الجمعة)، أما الاتفاق بين الطرفين، فيفترض أن يجري توقيعه بالأحرف الأولى في 29 فبراير (شباط)، شرط تراجع الهجمات على كل الأراضي الأفغانية، كما تشترط واشنطن مسبقًا.
، هدنة تاريخية بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.. هل تتكلّل بانسحاب أمريكا؟ ،
المصدر : الخليج 365
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