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نفذت بلدية محافظة القنفذة ممثلة بفرق الرقابة الصحية, جولات تفتيشية ورقابية، على المحلات التجارية ومحلات الصحة العامة بالمحافظة ومركز أحد بني زيد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس، سعيد بن عطية الغامدي أنه تم خلال الجولات المكثفة -التي انطلقت ممثلة بحملة امتثال التي دشنها مؤخراً أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي- مصادرة بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك، إضافة للتفتيش على الشهادات الصحية والرخص المهنية والنظافة لمختلف محلات الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للبلدية صالح بن محمد الزبيدي، أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها التفتيشية المفاجئة للحد من هذه المخالفات وللمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات وفي حال رصد أي مخالفة من قبل المواطنين والمقيمين نسعد باستقبال بلاغاتهم عبر نظام بلدي 940.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:25 PM
صادرت مواد غير صالحة للاستهلاك.. وتستقبل البلاغات عبر نظام 940جولات تفتيشية مكثفة لبلدية القنفذة على المحلات التجارية والصحية
نفذت بلدية محافظة القنفذة ممثلة بفرق الرقابة الصحية, جولات تفتيشية ورقابية، على المحلات التجارية ومحلات الصحة العامة بالمحافظة ومركز أحد بني زيد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس، سعيد بن عطية الغامدي أنه تم خلال الجولات المكثفة -التي انطلقت ممثلة بحملة امتثال التي دشنها مؤخراً أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي- مصادرة بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك، إضافة للتفتيش على الشهادات الصحية والرخص المهنية والنظافة لمختلف محلات الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للبلدية صالح بن محمد الزبيدي، أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها التفتيشية المفاجئة للحد من هذه المخالفات وللمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات وفي حال رصد أي مخالفة من قبل المواطنين والمقيمين نسعد باستقبال بلاغاتهم عبر نظام بلدي 940.
، جولات تفتيشية مكثفة لبلدية القنفذة على المحلات التجارية والصحية ،
المصدر : الخليج 365
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