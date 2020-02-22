السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تستضيف فعاليات المؤتمر السادس لـ " سيدات أعمال مصر 21 "



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر السنوي السادس لجمعية " سيدات أعمال مصر 21 " الذي يستمر على مدى أربعة أيام تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، برعاية كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري، وبمشاركة نخبة من وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، وأكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة.

وقالت مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية الدكتور فراج العجمي في كلمتها أمام المؤتمر : إن تمكين المرأة لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة وملحة للجميع بغية بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبلهن.

وأشارت إلى أهمية دور المجتمع المدني كشريك للحكومات في تحقيق التنمية والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، منوّهة بالاهتمام الذي توليه الحكومات العربية عامة والمصرية خاصة لموضوع تمكين المرأة العربية وإتاحة الفرصة لها التحقيق ذاتها.

وأوضحت أن جامعة الدول العربية حريصة على تكثيف جهودها وأنشطتها لتعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة بهدف إحداث التغير المنشود في مجالات التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها من القضايا التي تواجهها المنطقة العربية.

من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في كلمتها أمام المؤتمر حرص الحكومة المصرية على التحول إلى المجتمع الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومة لرفع كفاءتها وزيادة الشفافية، مما يزيد تنافسية الاقتصاد المصري.

وشددت على دعم الحكومة المصرية لسيدات الأعمال عبر تقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي، وكذلك حرص الحكومة على تخصيص برامج معينة للمرأة، إضافة إلى إتاحة برامج تمويلية متخصصة، مع التدرج في التمويل، والمتابعة المستمرة.

من جهتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج في كلمتها أمام المؤتمر إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، وأهمية الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني.

بدورها أفادت رئيس جمعية " سيدات أعمال مصر 21 " الدكتورة يمنى الشريدي في كلمتها أمام المؤتمر بأن الجمعية تسعى لتطوير قدرات الموارد البشرية على جميع المستويات، وتقديم منصة عبر وسائل الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدة العنصر النسائي في المنطقة للوصول إلى أسواق جديدة.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص جامعة الدول العربية على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال الخدمة المجتمعية ودعم وتمكين المرأة، وعبر تنسيق العمل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني العربية والدولية، وذلك بهدف تأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.

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15:43ت م

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