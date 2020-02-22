السعودية اليوم / لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تطلق حزمة من الدورات التدريبية



تبوك 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلة بلجنة سيدات الأعمال، بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة بكلية إدارة الأعمال، عن تقديم حزمة من الدورات التدريبية الموجهة للنساء من رائدات

الأعمال والمهتمات بهذا الشأن بمنطقة تبوك.

وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عايدة الثمالي, أن هذه الدورات تقدم مجاناً وتهدف إلى تقديم الدعم اللازم للنساء بالمنطقة لتنمية وتطوير أفكارهم ومشاريعهن وتمكينها في التنمية نحو مجتمع حيوي, في ظل رؤية المملكة 2030 , التي وضعت معالم الطريق وحددت المستهدفات الوطنية التي تجعل المرأة شريكاً فاعلاً في تنمية بلادنا.

وبينت الثمالي أن الدورات التي سوف تقام بمقر الغرفة بتبوك , تنطلق غداً بدورة بعنوان " كيفية إعداد مخطط الأعمال" يعقبها دورة في " الاستثمار في سوق المال السعودي " بتاريخ 26 فبراير2020, تاليها دورة في دراسة جدوي المشاريع الاقتصادية بتاريخ 1 مارس 2020م , وآخرها دورة في مهارات تسويق المشاريع والتي تقام في الـ 4 من شهر مارس.

وأكدت الثمالي أن الغرفة تحرص على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات لخدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والثقافة في مجال الأعمال، داعية رائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة النسائية والمهتمات بهذا الشأن، لحضور هذه الدورات والاستفادة من المفاهيم والتعريفات التي ستطرح من خلالها.

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15:30ت م

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