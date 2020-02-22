السعودية اليوم / سمو قائد القوات الجوية يرأس وفد القوات المسلحة في افتتاح المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبو ظبي



الرياض 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية افتتح معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن احمد البواردي اليوم في أبوظبي المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب “يومكس وسيمتكس 2020” وذلك تحت شعار “الموائمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية” .

ويرأس سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز وفد القوات المسلحة المشارك في المؤتمر .

وياتي انعقاد المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق معرضي "يومكس وسيمتكس 2020" واللذين ستتم إقامتهما بمركز أبوظبي الوطني للمعارض .

ويهدف المؤتمر الذي يستقطب كوكبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين العاملين في قطاع الأنظمة غير المأهولة ، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها عالمنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

ويسعى المؤتمر إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات، واستشراف المستقبل في عالم تتسارع فيه التطورات العلمية والابتكارات ويتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

حضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن/ عبدالمحسن بن فهد السديري.

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15:09ت م

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