شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع مسؤول ألماني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.

وتم خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.