شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-22 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية في مأرب على اليمنيين النازحين من محافظة صنعاء متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 1,000 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها 6,000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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