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إطلاق التيار الكهربائي لـ 157 وحدة سكنية بمشروع واحة مكة
متابعات الخليج 365 – مكة المكرمة
تم اليوم السبت، إطلاق التيار الكهربائي لـ 157 وحدة سكنية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مشروع واحة مكة “المرحلة الثانية” بمخطط الزايدي.
يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بحث في وقت سابق، خطوات تسريع إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية في مشروع واحة مكة “المرحلة الثانية” بمخطط الزايدي، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ومدير شركة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وحث الأمير بدر بن سلطان الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولا للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.
ويعد المشروع الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة، تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.
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