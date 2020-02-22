المالية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

2020-02-22

متابعات الخليج 365 – الرياض:

وقعّت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل الأمثل للمشاريع الحكومية تماشياً مع برامج رؤية المملكة 2030.

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وبموجب المذكرة تعتزم وكالة (SACE) بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين توفير سبل لتمويل المشاريع الحكومية وتقديم التدريب والمساعدة التقنية المُصمَّمة خصيصاً للتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية. كما تعمل الوكالة على تعزيز وجودها في المملكة من خلال تمويل مشاريع الشركات الإيطالية، والاستمرار في تبادل أفضل الممارسات في مجال تمويل ائتمان الصادرات والتأمين الائتماني.



وبعد مناقشات حول الدعم المحتمل الذي تقدمه وكالة (SACE) بشأن التمويل طويل الأجل، سواء على أساس مقيد أو غير مقيد، أبدى الطرفان رغبتهما في تكوين قاعدة مشتركة لغرض استكشاف وتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

يذكر أن وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية تعمل حالياً على فتح مكتب تمثيلي لها في مدينة الرياض؛ من أجل ضمان وجود قناة اتصال مستقرة بين الشركات والبنوك الإيطالية والسعودية.

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