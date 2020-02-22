حقيقة مقطع طريف لمشجع: شوف شغلك أحسن من الدوري السَّكَّة

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حقيقة مقطع طريف لمشجع: شوف شغلك أحسن من الدوري السَّكَّة
متابعات الخليج 365 – الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعاً طريفاً لمشجع زعموا أنه يتحدث عن دوري الأمير محمد بن سلمان.
وتبين من البحث عن المقطع أنه تم تصويره في الكويت، لمشجع كويتي أبدى امتعاضه من مستوى المباراة التي شاهدها بين فريقي العربي والتضامن.
وقال المشجع بطريقة طريفة لمراسل إحدى القنوات “أحسن لك يا أخي تجلس مع أطفالك أو مع زوجتك “.
وأضاف المشجع الذي ظهر وهو يتناول “السناكس وزميله يناوله العصير كأحد المشاهير بطريقة طريفة”: “يا أخي روح شوف شغلك أحسن من هذا الدوري السكة”.
يذكر أن متداولي المقطع زعموا أن المشجع يتحدث عن دوري الأمير محمد بن سلمان، وتبين أنه مشجع وشاهد مباراة في الدوري الكويتي، وعبر عن استيائه من مستوى الفريقين.
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