- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد في مدارس تعليم الأفلاج بكل المراحل التعليمية المختلفة "للبنين- والبنات".
جاء ذلك بعد طرح إدارة تعليم الأفلاج استفتاءً عبر حسابها على تويتر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ لتحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
وتبيّن من التصويت أن الغالبية ترغب البدء في العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد.
وقد وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قادة وقائدات المدارس بالتقيد بالعمل بالتوقيت الصيفي غدًا، على أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 02:18 PM
استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب والطالباتالعمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا
يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد في مدارس تعليم الأفلاج بكل المراحل التعليمية المختلفة "للبنين- والبنات".
جاء ذلك بعد طرح إدارة تعليم الأفلاج استفتاءً عبر حسابها على تويتر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ لتحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
وتبيّن من التصويت أن الغالبية ترغب البدء في العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد.
وقد وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قادة وقائدات المدارس بالتقيد بالعمل بالتوقيت الصيفي غدًا، على أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.
، العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.