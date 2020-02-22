محمد بن مسعود - الدمام - استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب والطالبات يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد في مدارس تعليم الأفلاج بكل المراحل التعليمية المختلفة "للبنين- والبنات". جاء ذلك بعد طرح إدارة تعليم الأفلاج استفتاءً عبر حسابها على تويتر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ لتحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وتبيّن من التصويت أن الغالبية ترغب البدء في العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد. وقد وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قادة وقائدات المدارس بالتقيد بالعمل بالتوقيت الصيفي غدًا، على أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 02:18 PM Advertisements استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب والطالبات العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد في مدارس تعليم الأفلاج بكل المراحل التعليمية المختلفة "للبنين- والبنات". جاء ذلك بعد طرح إدارة تعليم الأفلاج استفتاءً عبر حسابها على تويتر لأولياء الأمور والطلاب والطالبات؛ لتحديد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وتبيّن من التصويت أن الغالبية ترغب البدء في العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الأحد. وقد وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، قادة وقائدات المدارس بالتقيد بالعمل بالتوقيت الصيفي غدًا، على أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، وتكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا. الكلمات المفتاحية

، العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس الأفلاج.. غدًا ،

المصدر : الخليج 365

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