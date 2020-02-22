، "تفاهم" سهل لمنسوبي "أم القرى" تملّك وحدات سكنية على أرض الجامعة بـ"شرائع مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب مذكرة وقعتها الجامعة مع وزارة الإسكان تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين

شهد مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، أمس الأول الخميس؛ توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان؛ تسهيلًا لمنسوبي الجامعة لتملك وحدات سكنية بقوائم الانتظار في برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، على أرض الجامعة بمنطقة الشرائع.

وقع مذكرة التعاون من جانب الجامعة: المشرف على الوكالة للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي، فيما مثل وزارة الإسكان: المشرف العام على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الإسكان التنموي، وفق خطط حلول الدعم السكني بوزارة الإسكان.مدير جامعة أم القرى وزارة الإسكان