، إيطاليا تسجّل ثاني وفاة بـ"كورونا" لامرأة من سكان "ميلانو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من وفاة رجل بلغ من العمر 77 عامًا بـ"فينيتو"

أفادت مصادر بالرعاية الصحية في إيطاليا، السبت، بأن البلاد سجّلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": يأتي ذلك التطور في الوقت الذي ينتشر فيروس كورونا في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

وقالت "أنسا": حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل بلغ من العمر 77 عامًا خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.

وأوضح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبير: أن الرجل كان يقبع في مستشفى بمنطقة فينيتو منذ نحو عشرة أيام، لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، وقد تبين لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.إيطاليا فيروس كورونا الجديد