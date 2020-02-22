اخبار السعوديه

القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

الجهات الأمنية بالرياض

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 01:13 PM

Advertisements
القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض
عبدالله البرقاوي

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

الكلمات المفتاحية

، القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا