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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.
ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.
وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.
يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.
الجهات الأمنية بالرياض
القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-02-22
قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.
ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.
وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.
يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:13 PM
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:21 PM
قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.
ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.
وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.
يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.
، القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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