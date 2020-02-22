، القبض على لص حطّم زجاج مركبات للسرقة منها بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على لص أقدم صباح أمس، على تحطيم زجاج مركبات عدة والسرقة منها في أثناء توقفها أمام منازل أصحابها في حي الملقا.

ووفقاً للمعلومات، قبضت الجهات الأمنية على المتهم، وكان يستقل وقتها مركبة مسروقة.

وتواصل الجهات المعنية التحقيقات والإجراءات النظامية في القضية.

يُشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً وثّق الأضرار التي خلفها الجاني بالمركبات.

الجهات الأمنية بالرياض