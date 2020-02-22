شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان»: لا بأس بقتل المؤذي من الحشرات والحيوانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الأستاذ الدكتور الشيخ سعد بن تركي الخثلان، اليوم السبت، عن حكم قتل المؤذي من الحشرات والحيوانات التي تتسبب في مشكلات قد تكون خطيرة وتنتشر في بعض القرى.
وأوضح ” الخثلان ” خلال مشاركته في برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة المجد، أنه لا بأس بقتل المؤذي من الحيوانات عمومًا لأنها خُلقت من أجل مصلحة بني آدم؛ حيث يجوز التخلص من الحشرات المؤذية بأي طريقة ماعدا استخدام النار.
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